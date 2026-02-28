நெல்லிக்காய் பொடி
நெல்லிக்காயை கேரட் துருவியில் துருவி வெயிலில் காயவைத்து, வெறும் வாணலியில் வறுக்கவும்.
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 6:30 pm
தேவையான பொருள்கள்:
பெரிய நெல்லிக்காய் - 10
உளுந்தம் பருப்பு -100 கிராம்
காய்ந்த மிளகாய் -2
உப்பு - தேவையான அளவு.
செய்முறை:
நெல்லிக்காயை கேரட் துருவியில் துருவி வெயிலில் காயவைத்து, வெறும் வாணலியில் வறுக்கவும். உளுந்தம் பருப்பு, காய்ந்த மிளகாயை தனியாக வறுக்கவும். எல்லாவற்றையும் ஒன்றாகச் சேர்த்து, இவற்றுடன் உப்பு சேர்த்து, மிக்ஸியில் பொடிக்கவும்.
நெல்லிக்காயானது வைட்டமின் 'சி', இரும்புச்சத்து மிக்கது.
நாகஜோதி கிருஷ்ணன்
