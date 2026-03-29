பீர்க்கங்காய்ப் பொரியல்
தேவையான பொருள்கள்:
பீர்க்கங்காய் - 400 கிராம்
கடுகு, உளுந்தம் பருப்பு - 2 மேஜைக்கரண்டி
வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் - தலா 4
உப்பு, மஞ்சள் பொடி - ஒரு மேஜைக் கரண்டி
கறிவேப்பிலை - ஒரு பிடி
எண்ணெய் - 2 மேஜைக்கரண்டி
செய்முறை:
பீர்க்கங்காயைக் கழுவி மெல்லியதாகச் சீவி, சிறு துண்டுகளாக நறுக்க வேண்டும். வாணலியில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு, உளுந்தம் பருப்பு போட்டு தாளித்து, பிறகு காயைப் போட்டு தேவையான தண்ணீர் விட்டு வேக வைக்க வேண்டும். உப்பு, மஞ்சள் பொடி, கறிவேப்பிலை, வதக்கிய வெங்காயம், பச்சை மிளகாயை அரைத்துக் கலந்து கீழே இறக்க வேண்டும்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...