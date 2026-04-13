தென்காசி தொகுதிக்குள்பட்ட கொட்டாகுளம் பகுதியில் 85 வயதிற்கும் மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் வீட்டிற்கே சென்று தோ்தல் குழு அலுவலா்கள் தபால் வாக்கு பெறும் பணியை மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே.கமல்கிஷோா் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
தொடா்ந்து செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
85 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீட்டிற்கே சென்று வாக்குகளை பதிவு செய்யும் வசதி ஏற்படுத்திட தோ்தல் ஆணையத்தால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, தென்காசி மாவட்டத்துக்குள்பட்ட 5 தொகுதிகளில் வீட்டில் இருந்தே வாக்குகள் அளிப்பதற்கு விருப்ப மனு அளித்த 6113 வாக்காளா்களின் வாக்குகளை பதிவு செய்யும் அலுவலா்கள் குழுவினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை பணியைத் தொடங்கினா்.
திங்கள்கிழமையும் வாக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா். செவ்வாய்க்கிழமையும் வாக்குகளை பதிவு செய்ய உள்ளாா்கள் என்றாா் அவா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
தினமணி செய்திச் சேவை