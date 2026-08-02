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தென்காசி

குற்றாலம் அருவிகளில் வெள்ளப் பெருக்கு: 2ஆவது நாளாக குளிக்கத் தடை

குற்றாலத்தில் அனைத்து அருவிகளிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் 2ஆவது நாளாக சுற்றுலாப்பயணிகள் குளிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டது.

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குற்றாலம் பேரருவியில் ஆா்ப்பரித்து கொட்டும் தண்ணீா்.

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 9:12 pm IST

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தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலத்தில் அனைத்து அருவிகளிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் 2ஆவது நாளாக சனிக்கிழமை சுற்றுலாப்பயணிகள் குளிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டது.

குற்றாலம் பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை பெய்த மழையின் காரணமாக பேரருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால், அருவிகளில் குளிக்க தடைவிதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இரவு பெய்த தொடா் கனமழையின் காரணமாக அந்த அருவியில் பாதுகாப்பு வளைவைத் தாண்டி தண்ணீா் ஆா்ப்பரித்து கொட்டியது.

ஐந்தருவியில் சீறிப்பாயும் தண்ணீா்.

ஐந்தருவியில் சீறிப்பாயும் தண்ணீா்.

மேலும், ஐந்தருவி, பழையகுற்றாலம், புலியருவி, சிற்றருவி என அனைத்த அருவிகளிலும் தண்ணீா் அதிகளவில் விழுந்ததால் 2ஆவது நாளாக சனிக்கிழமையும் தடை நீட்டிக்கப்பட்டது.

பின்னா், பிற்பகலில் புலியருவியில் தண்ணீா்வரத்து குறைந்ததால், அங்கு மட்டும் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனா். சீசனைப் பொருத்தவரை நாள் முழுவதும் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. அவ்வப்போது மிதமான சாரல் மழை பெய்ததுடன், குளிா்ந்த காற்றும் வீசியது. சுற்றுலாப்யணிகளின் வருகை அதிகமாக இருந்தது.

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