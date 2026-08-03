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தென்காசி

குற்றாலம் பேரருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு: 3 ஆவது நாளாக குளிக்கத் தடை

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குற்றாலம் பேரருவியில் ஆா்ப்பரித்துக் கொட்டிய தண்ணீா்.

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 4:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்டம், குற்றாலம் பேரருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால், 3ஆவது நாளாக ஞாயிற்றுக்கிழமையும் குளிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டது.

குற்றாலம் பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடா் மழையால் அருவிகளில் சனிக்கிழமை வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால், புலியருவி தவிர பிற அருவிகளில் குளிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை தண்ணீா் வரத்து குறைந்ததையடுத்து, பழைய குற்றாலத்தைத் தவிர பிற அருவிகளில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனா். மாலையில் குற்றாலம் பேரருவியில் மீண்டும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால், குளிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை முழுவதும் வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. மிதமான சாரல் மழையும், குளிா்ந்த காற்றும் நிலவியது. விடுமுறை தினம் என்பதால் சுற்றுலாப் பயணிகளின் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது.

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