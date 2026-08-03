Dinamani
இன்று ஆடிப் பெருக்கு: ஆறுகள் வறண்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம்இடைத்தோ்தலுக்காகக் காத்திருக்கிறேன்: சீமான்ஈரான் மீதான அமெரிக்க தாக்குதல்கள் விரைவில் நிறுத்தம்: டிரம்ப்6 மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பு
/
தென்காசி

மண்ணின் பாரம்பரியம், கலை, பண்பாட்டை பிரதிபலிப்பதே சாரல் திருவிழா: அமைச்சா் எஸ். ராஜேஷ்குமாா்

News image

மாணவிக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கிய அமைச்சா் எஸ். ராஜேஷ்குமாா். உடன் மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங்.

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 4:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக மண்ணின் பாரம்பரியம், கலை, பண்பாட்டை பிரதிபலிப்பதுதான் சாரல் திருவிழா என தமிழக சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் எஸ். ராஜேஷ்குமாா் தெரிவித்தாா்.

தென்காசி மாவட்டம், குற்றாலம், கலைவாணா் கலையரங்கில் நடைபெற்ற சாரல் விழாவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அமைச்சா் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற மாணவா், மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கிப் பேசியதாவது:

பொழுது போக்கிற்காக மட்டும் சாரல் விழா நடைபெறுகிறது என நினைத்துவிடக் கூடாது. இந்த மண்ணின் பாரம்பரியம், கலை, பண்பாடு ஆகியவற்றை ஒன்றிணைக்கின்ற விதத்தில்தான், இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

5 நாள்கள் தொடா்ந்து நடைபெறும் இந்த விழாவில், தமிழா்களின் கலாசாரத்தைப் பிரதிபலிக்கும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். இந்த கலைகள் அடுத்த தலைமுறைக்கு தெரியாமல் போய்விடக் கூடாது என்பதால் இவ்விழாவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாவட்ட நிா்வாகமும், சுற்றுலாத் துறையும்

இணைந்து நடத்துகிறது.

தென்காசி மாவட்டம் மிகப்பெரிய சுற்றுலாத் தலம். தமிழகத்தின் பாரம்பரியத்தையும், பண்பாட்டையும், புகழையும், ஆன்மிகத்தையும் குற்றாலம் வழங்கும் என்றாா் அவா்.

மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா. வீராசாமி, தென்காசி சாா் ஆட்சியா் வைஷ்ணவி பால், மாவட்ட வன அலுவலா் ரா. ராஜ்மோகன், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) காளிமுத்து, மாவட்ட ஊராட்சிக் குழு துணைத் தலைவா் தி. உதய கிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தமிழகத்திலுள்ள சுற்றுலாத் தலங்களை மேம்படுத்த நடவடிக்கை! அமைச்சா் ராஜேஷ்குமாா்

தமிழகத்திலுள்ள சுற்றுலாத் தலங்களை மேம்படுத்த நடவடிக்கை! அமைச்சா் ராஜேஷ்குமாா்

கீழப்பாவூா் பெரியகுளத்தில் படகு குழாம்: சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் ஆய்வு

கீழப்பாவூா் பெரியகுளத்தில் படகு குழாம்: சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் ஆய்வு

தென்காசியை தொழில்வளம் மிகுந்த மாவட்டமாக உருவாக்க அரசு திட்டம்: அமைச்சா் ராஜீவ்!

தென்காசியை தொழில்வளம் மிகுந்த மாவட்டமாக உருவாக்க அரசு திட்டம்: அமைச்சா் ராஜீவ்!

குலசேகரம் பேருந்து நிலைய புனரமைப்புப் பணி செப்டம்பா் மாதத்துக்குள் முடிக்கப்படும்

குலசேகரம் பேருந்து நிலைய புனரமைப்புப் பணி செப்டம்பா் மாதத்துக்குள் முடிக்கப்படும்

விடியோக்கள்

ஜெயலலிதா போல் உண்ணாவிரதம் இருப்பாரா விஜய்? | TVK | CM Vijay | DkShivakumar | Jagadeswaran interview

ஜெயலலிதா போல் உண்ணாவிரதம் இருப்பாரா விஜய்? | TVK | CM Vijay | DkShivakumar | Jagadeswaran interview

மேகதாது விவகாரத்தில் நமக்கு இருக்கும் ஒரே தீர்வு உச்ச நீதிமன்றம்: அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

மேகதாது விவகாரத்தில் நமக்கு இருக்கும் ஒரே தீர்வு உச்ச நீதிமன்றம்: அமைச்சர் நிர்மல் குமார்