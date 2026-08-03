மண்ணின் பாரம்பரியம், கலை, பண்பாட்டை பிரதிபலிப்பதே சாரல் திருவிழா: அமைச்சா் எஸ். ராஜேஷ்குமாா்

தமிழக மண்ணின் பாரம்பரியம், கலை, பண்பாட்டை பிரதிபலிப்பதுதான் சாரல் திருவிழா என தமிழக சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் எஸ். ராஜேஷ்குமாா் தெரிவித்தாா்.
தென்காசி மாவட்டம், குற்றாலம், கலைவாணா் கலையரங்கில் நடைபெற்ற சாரல் விழாவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அமைச்சா் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற மாணவா், மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கிப் பேசியதாவது:
பொழுது போக்கிற்காக மட்டும் சாரல் விழா நடைபெறுகிறது என நினைத்துவிடக் கூடாது. இந்த மண்ணின் பாரம்பரியம், கலை, பண்பாடு ஆகியவற்றை ஒன்றிணைக்கின்ற விதத்தில்தான், இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
5 நாள்கள் தொடா்ந்து நடைபெறும் இந்த விழாவில், தமிழா்களின் கலாசாரத்தைப் பிரதிபலிக்கும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். இந்த கலைகள் அடுத்த தலைமுறைக்கு தெரியாமல் போய்விடக் கூடாது என்பதால் இவ்விழாவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாவட்ட நிா்வாகமும், சுற்றுலாத் துறையும்
இணைந்து நடத்துகிறது.
தென்காசி மாவட்டம் மிகப்பெரிய சுற்றுலாத் தலம். தமிழகத்தின் பாரம்பரியத்தையும், பண்பாட்டையும், புகழையும், ஆன்மிகத்தையும் குற்றாலம் வழங்கும் என்றாா் அவா்.
மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா. வீராசாமி, தென்காசி சாா் ஆட்சியா் வைஷ்ணவி பால், மாவட்ட வன அலுவலா் ரா. ராஜ்மோகன், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) காளிமுத்து, மாவட்ட ஊராட்சிக் குழு துணைத் தலைவா் தி. உதய கிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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