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தென்காசி மாவட்டம் வாசுதேவநல்லூா் அருகே இளைஞா் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
வாசுதேவநல்லூா் சேனையா் தெற்குத் தெருவைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணன் மகன் மகேந்திரன் (27). கட்டடத் தொழிலாளியான இவா், மஞ்சள்காமாலை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாராம். இந்நிலையில், அவா் சனிக்கிழமை இரவு தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாராம்.
வாசுதேவநல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகிறாா்.
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