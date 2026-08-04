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தென்காசி

கா்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி ஆக.30 வரை நீட்டிப்பு: ஆட்சியா்

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கருப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி. - பட்ம்: DIPR

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 4:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்டத்தில் கா்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி ஆக.30 வரை நீட்டிக்கப்படடுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத்சிங் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு:

14 வயதுக்குள்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்கு கா்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுக்கும் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி கடந்த பிப். 28-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் 14 வயதுக்குள்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

இந்த தடுப்பூசி வெளிச் சந்தையில் ரூ.4ஆயிரம் வரை மதிப்புடையது. 14 வயது நிரப்பிய அனைத்து பெண் குழந்தைகளும் விடுதலுமின்றி தடுப்பூசி செலுத்தும் வகையில், இப் பணி ஆக.30 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அனைத்து 14 வயது பெண் குழந்தைகளுக்கும் தடுப்பூசி செலுத்தி கா்ப்பப்பைவாய் புற்றுநோயிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ளுமாறு அதில் தெரிவித்துள்ளாா்.

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