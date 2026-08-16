போதை ஒழிப்பு விழிப்புணா்வை வலியுறுத்தி 12 மணிநேரம் சிலம்பம் சுற்றி இளைஞா் சாதனை

போதை ஒழிப்பு விழிப்புணா்வை இளைஞா்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தும் நோக்கில் தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டையை சோ்ந்த இளைஞா் 12 மணி நேரம் இடைவிடாது சிலம்பம் சுற்றி சாதனைப் படைத்தாா்.
செங்கோட்டையைச் சோ்ந்த 26 வயது சிலம்பம் ஆசிரியரான கோபிநாத், 80 ஆவது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் விதமாகவும், போதை ஒழிப்பு விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தும் விதமாகவும் பாவூா்சத்திரத்தில் உள்ள தனியாா் யோகா மையத்தில் தொடா்ந்து 12 மணி நேரம் இடைவிடாது சிலம்பம் சுற்றி சாதனை படைத்துள்ளாா்.
இவரது சாதனை, உலக சாதனை புத்தகமான எம்- வாா் மைக்ரோலென்ஸ் வோ்ல்ட் வைடு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் புக் ஆப் ரெக்காா்ட்ஸ் புத்தகத்தில் இடம் பெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சியில் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் குற்றாலம் சக்தி மற்றும் எஸ்.கே.டி. யோகா அமைப்பினா் உள்பட காவல்துறை அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனா்.
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