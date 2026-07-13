Dinamani
மெய்யான சமூக நீதி, நிலையான வளர்ச்சி, வேளாண்மை எழுச்சியே நம் இலக்கு: அண்ணாமலைதவெக அரசு இந்த ஆண்டு ரூ. 85 ஆயிரம் கோடி கடன் வாங்கப்போகிறது : அண்ணாமலைவீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் இலக்கை 50% எட்டிவிட்டோம்: அண்ணாமலை2026 போல 2031-ல் ஆட்சி மாற்றம் நடக்கும்: அண்ணாமலை உறுதிஎதிர்க்கட்சி தூண்டுதலால் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டம்! அமைச்சர் விக்னேஷ்பாடகி ஜானகியின் மறைவு வருத்தமளிக்கிறது: ராகுல் காந்தி
/
தென்காசி

கிணற்றில் இரவு முழுவதும் தவித்தவா் மீட்பு

கரிசலூா் கிராமத்தில் 60 அடி ஆழக் கிணற்றில் குளிக்க இறங்கியவா் மேலே வர முடியாமல் இரவு முழுவதும் கிணற்றிலேயே தத்தளித்தாா்.

News image

கிணற்றில் தத்தளித்த நபரை மீட்ட தீயணைப்பு வீரா்கள்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 1:59 am IST

Syndication

தென்காசி மாவட்டம், பாவூா்சத்திரம் அருகே கரிசலூா் கிராமத்தில் 60 அடி ஆழக் கிணற்றில் குளிக்க இறங்கியவா் மேலே வர முடியாமல் இரவு முழுவதும் கிணற்றிலேயே தத்தளித்தாா். அவரை மறுநாள் தீயணைப்புத் துறையினா் மீட்டனா்.

கரிசலூா் கிராமத்தில் தென்பகுதியில் கலைரவி என்பவருக்குச் சொந்தமான கிணறு உள்ளது. இந்தக் கிணற்றில் கரிசலூா், தெற்கு தெருவைச் சோ்ந்த பாலசுப்பிரமணியன் (25), சனிக்கிழமை மாலை குளிக்க இறங்கினாா். பின்பு, கிணற்றிலிருந்து மேலே ஏறி வருவதற்கு போதிய படிகள் இல்லாததால் மேலே வர முடியாமல் தத்தளித்தாா்.

இரவு முழுவதும் பாலசுப்ரமணியனை காணவில்லை என அவரது உறவினா்கள் தேடினா். இந்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை கலைரவி தனது தோட்டத்துக்குச் சென்றபோது, கிணற்றுக்குள் இருந்து சப்தம் கேட்டு உள்ளே பாா்த்தபோது, பாலசுப்பிரமணியன் கிணற்றிற்குள் இருந்து மேலே ஏற முடியாமல் தவித்தது தெரியவந்தது. உடனடியாக அவா், ஆலங்குளம் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தாா்.

தகவல் அறிந்ததும் சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்பு நிலைய அலுவலா் விஜயன் தலைமையிலான வீரா்கள் 60 அடி ஆழக் கிணற்றுக்குள் இருந்த பாலசுப்பிரமணியனை மீட்பு உபகரணங்களைக் கொண்டு லாவகமாக மேலே மீட்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தலைவாசல் அருகே விவசாய கிணற்றில் போா்வெல் அமைத்த போது மின்சாரம் பாய்ந்து இருவா் உயிரிழப்பு

தலைவாசல் அருகே விவசாய கிணற்றில் போா்வெல் அமைத்த போது மின்சாரம் பாய்ந்து இருவா் உயிரிழப்பு

கிணற்றில் மூழ்கி சிறுவன் உயிரிழப்பு

கிணற்றில் மூழ்கி சிறுவன் உயிரிழப்பு

லாட்டரி சீட்டுகள் விற்றவா் கைது

லாட்டரி சீட்டுகள் விற்றவா் கைது

காா் மோதி தொழிலாளி உயிரிழப்பு

காா் மோதி தொழிலாளி உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |

”ஓடவும் இல்லை, பதுங்கவும் இல்லை!”: சென்னை திரும்பிய முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு பேட்டி

”ஓடவும் இல்லை, பதுங்கவும் இல்லை!”: சென்னை திரும்பிய முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு பேட்டி