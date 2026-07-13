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தென்காசி

தென்காசி மங்கம்மாள் சாலை பகுதியில் நாளை மின்நிறுத்தம்

தென்காசி மங்கம்மாள் சாலை பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14) மின்விநியோகம் இருக்காது.

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மின்நிறுத்தம் - பிரதிப் படம்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 2:08 am IST

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தென்காசி மங்கம்மாள் சாலை பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14) மின்விநியோகம் இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்காசி கோட்ட செயற்பொறியாளா் ஏ. ஸ்ரீவனஜா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: தென்காசி மங்கம்மாள் சாலை உபமின் நிலையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால், தென்காசி புதிய பேருந்து நிலையம், மங்கம்மாள் சாலை பகுதிகள், சக்தி நகா், காளிதாசன் நகா், தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்பு, கீழப்புலியூா் மற்றும் அதனை சாா்ந்த பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.

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