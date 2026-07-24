தாம்பரம் - செங்கோட்டை அதிவிரைவு ரயிலை தினசரி இயக்க ரயில்வே அமைச்சகம் பரிசீலனை செய்து வருவதாக தென்காசி மாவட்ட பாஜக தலைவா் ஆனந்தன் அய்யாசாமி தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து, அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை: பாம்புக்கோவில் சந்தை ரயில் நிலையத்திற்கு கூடுதல் ரயில் நிறுத்தங்கள் வழங்க வேண்டும். தாம்பரம் - செங்கோட்டை அதிவிரைவு ரயிலை தினசரி இயக்க வேண்டும் என ரயில்வே அமைச்சா் அஸ்வினி வைஷ்ணவிடம் மனு அளித்திருந்தேன்.
மத்திய ரயில்வே அமைச்சகம் அதற்கு அனுப்பியுள்ள பதிலில், தற்போது வாராந்திர சேவையாக இயக்கப்படும் (எண்: 20683/20684) தாம்பரம்-செங்கோட்டை அதிவிரைவு ரயிலை தினசரி சேவையாக இயக்குவது குறித்தும், எா்ணாகுளம் - வேளாங்கண்ணி விரைவு ரயில் மற்றும் மேட்டுப்பாளையம்-திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயிலுக்கு பாம்புக்கோவில் சந்தை ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தம் வழங்குவது குறித்தும் பரிசீலித்து வருவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என அதில் தெரிவித்துள்ளாா்.
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