ரூ. 33 லட்சம் நிதி இழப்பு: களப்பாகுளம் ஊராட்சித் தலைவா் பதவி நீக்கம்!

தென்காசி மாவட்டம், சங்கரன்கோவில் ஊராட்சி ஒன்றியம், களப்பாகுளம் ஊராட்சித் தலைவரை பதவி நீக்கம் செய்து, மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங் உத்தரவிட்டாா்.
களப்பாகுளம் ஊராட்சித் தலைவராக பணியாற்றியவா் வே. சிவசங்கரி. இவா் தனது கடமையைச் செய்யத் தவறியதாலும், அரசுக்கு ரூ. 33,33,720 நிதி இழப்பு ஏற்படுத்தியதாலும், தமிழ்நாடு ஊராட்சி சட்டம் 1994, பிரிவு 205 (11)-இன்படி பதவி நீக்கம் செய்யப்படுகிறாா் என ஆட்சியரின் செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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