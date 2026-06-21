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தென்காசி

குற்றாலத்தில் குவிந்த சுற்றுலாப் பயணிகள்

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குற்றாலம் பேரருவியில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த சுற்றுலாப் பயணிகள்.

Updated On :22 ஜூன் 2026, 12:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்டம், குற்றாலத்தில் விடுமுறை தினமான ஞாயிற்றுக்கிழமை சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை அதிகமாக இருந்தது.

குற்றாலத்தில் கடந்த ஒரு வாரமாக சாரல் மழை இல்லாததால், குற்றாலம் பேரருவியில் ஆண்கள் குளிக்கும் பகுதியில், ஐந்தருவியில் ஐந்து கிளைகளில், பழையகுற்றாலம் அருவியில் மிகவும் குறைவாக தண்ணீா் விழுகிறது.

விடுமுறை தினமான ஞாயிற்றுக்கிழமை சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை அதிகமாக இருந்ததால், நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து அவா்கள் குளித்துச் சென்றனா்.

குற்றாலம் பேரருவியில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த சுற்றுலாப் பயணிகள்.

குற்றாலம் பேரருவியில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த சுற்றுலாப் பயணிகள்.

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