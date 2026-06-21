தென்காசியில் ரூ. 3,60,000 மதிப்பிலான 510 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை ஞாயிற்றுக்கிழமை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், ஒருவரைக் கைது செய்தனா்.
தென்காசி போலீஸாா் தென்காசி-திருநெல்வேலி பிரதான சாலையில் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, சுந்தரபாண்டியபுரத்தைச் சோ்ந்த மா. பாலசுப்பிரமணியன் (43) என்பவரிடமிருந்து புகையிலைப் பொருள்கள் கைப்பற்றப்பட்டன.
தொடா்ந்து விசாரித்ததில், அவா் வீட்டில் விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்த 510 கிலோ எடையுள்ள ரூ. 3,60,000 மதிப்பிலான புகையிலைப் பொருள்களை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
பின்னா், வழக்குப் பதிந்து அவரைக் கைது செய்த போலீஸாா், நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தினா்.
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