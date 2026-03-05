பாவூா்சத்திரத்தில் துணை முதல்வருக்கு உற்சாக வரவேற்பு

தென்காசி மாவட்டத்தில் அரசு விழாவில் பங்கேற்க வியாழக்கிழமை வந்த திமுக இளைஞரணிச் செயலரும் தமிழக துணை முதல்வருமான உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு, பாவூா்சத்திரம் புதிய காய்கறி சந்தை அருகில் தெற்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
தென்காசி மாவட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (மாா்ச் 6) நடைபெறும் அரசு விழாவில் பங்கேற்று பயனாளிகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குவதற்காக வியாழக்கிழமை வந்த துணை முதல்வருக்கு, பாவூா்சத்திரம் புதிய காய்கறி சந்தை அருகில் தென்காசி தெற்கு மாவட்ட வே. ஜெயபாலன் தலைமையில் நிா்வாகிகள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா்.
இதில், கீழப்பாவூா் பேரூராட்சித் தலைவா் ராஜன், திமுக ஒன்றியச் செயலா்கள் சீனித்துரை, பொன் செல்வன், ஜே.கே . ரமேஷ் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
இஸ்ரேலில் பிரதமர் மோடிக்கு உற்சாக வரவேற்பு - புகைப்படங்கள்
நெல்லையில் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினா் உற்சாக வரவேற்பு
முதல்வா் ‘ரோடு ஷோ’: மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு
திருச்சி வந்த முதல்வருக்கு உற்சாக வரவேற்பு!
வீடியோக்கள்
Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
தினமணி வீடியோ செய்தி...