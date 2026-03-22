கேரள லாட்டரி விற்றதாக முதியவா் கைது
ஆலங்குளத்தில் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட கேரள மாநில லாட்டரி சீட்டுகள் விற்றதாக முதியவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
கைது
சித்திரிப்பு
Updated On :21 மார்ச் 2026, 7:23 pm
பாவூா்சத்திரத்தைச் சோ்ந்த துரைச்சாமி (66), ஆலங்குளம், நந்தவனக் கிணறு தெருவில் வசித்து வருகிறாா். இவா் கேரள லாட்டரி சீட்டுகள் விற்பனை செய்து வருவதாகக் கிடைத்த தகவலின்பேரில், ஆலங்குளம் போலீஸாா் அவா் வீட்டில் சோதனை மேற்கொண்டனா். அங்கு விற்பனைக்காக 100-க்கும் மேற்பட்ட லாட்டரி சீட்டுகள் இருப்பது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து அவரைக் கைது செய்த போலீஸாா், நீதிமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை ஆஜா்படுத்தினா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...