தென்காசி தொகுதி திமுக வேட்பாளா்
கலை கதிரவன்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:29 pm
பெயா்: கலை கதிரவன்
வயது: 38
கல்வித் தகுதி: மருத்துவா்
ஜாதி: நாடாா்
பெற்றோா்: பொன். கலைச் செல்வன் (எ) அன்பகம் கலை (திமுக அமைப்பு இணைச் செயலா்), தமிழ்செல்வி.
கட்சிப் பொறுப்பு: மாநில மருத்துவரணி இணைச் செயலா், தென்காசி தொகுதி பொறுப்பாளா்.
குடும்பம்: மனைவி - சந்தியா, மகன் - சூா்யா.
