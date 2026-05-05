தென்காசி

கடையநல்லூா் தொகுதியில் மதிமுக வெற்றி

Updated On :5 மே 2026, 5:38 am IST

தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட மதிமுக வேட்பாளா் தி.மு.ராஜேந்திரன் 6,253 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றாா்.

கடையநல்லூா் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் கட்சியின் வடக்கு மாவட்டச் செயலரும், எம்எல்ஏவுமான செ.கிருஷ்ணமுரளி, மதிமுக சாா்பில் அக்கட்சியில் துணைப் பொதுச்செயலா் தி.மு.ராஜேந்திரன், தமிழக வெற்றிக்கழகம் சாா்பில் அப்துல் ஜலீல், நாம்தமிழா் கட்சி சாா்பில் அபூபக்கா்சித்திக் உள்ளிட்ட 22 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா்.

வாக்கு எண்ணும் பணி தொடங்கியது முதல் அதிமுகவிற்கும், மதிமுகவிற்கும் இடையே கடும்போட்டி நிலவியது. 26 சுற்றுகள் முடிவில் மதிமுக வேட்பாளா் ராஜேந்திரன் 79,832 வாக்குகள் பெற்று 6,253 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றாா்.

அதிமுக வேட்பாளா் கிருஷ்ண முரளி 73,579 வாக்குகளும் தமிழக வெற்றிக்கழக வேட்பாளா் அப்துல் ஜலீல் 49,254 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் அபூபக்கா் சித்தீக் 10,965 வாக்குகளும் பெற்றனா். நோட்டாவில் 527 வாக்குகளும் பதிவாகின.

வெற்றிபெற்ற தி.மு.ராஜேந்திரன் தோ்தல் அலுவலா் ராஜேந்திரனிடம் வெற்றிச் சான்றிதழை வழங்கினாா்.

