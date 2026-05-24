Dinamani
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் அதிரடி சதம்: லக்னௌவை வீழ்த்தி பஞ்சாப் அபாரம்!திமுகவின் உண்மையான முகத்தை மக்கள் பார்த்துவிட்டனர்: மாணிக்கம் தாகூர் முதுகில் குத்திய காங்கிரஸ்: திமுக இளைஞர் அணி கூட்டத்தில் தீர்மானம் மேக்கேதாட்டு அணை- தஞ்சையில் மே 29-ல் இடதுசாரிகள் ஆர்ப்பாட்டம் கோவையில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொல்லப்பட்ட சிறுமியின் உடல் தகனம்தமிழ்நாட்டில் கடந்த 3 நாட்களில் 844 ரவுடிகள் கைதுபோராட்டம் ஒத்திவைப்பு! மே 25, 26ல் எஸ்பிஐ வங்கி வழக்கம்போல செயல்படும்!தமிழ்நாட்டில் மின்சார தட்டுப்பாடு ஏதும் இல்லை: அமைச்சர் சி.டி.ஆா். நிர்மல்குமார் விளக்கம் கூடுதல் விலைக்கு மதுபானங்களை விற்கும் பணியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை: அமைச்சர் அறிவுறுத்தல் கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை! ஐ.ஜி. விளக்கம்
/
தென்காசி

சங்கரன்கோவில் அருகே தூய்மைப் பணியாளா் மீது தாக்குதல்

சங்கரன்கோவில் அருகே பெண் தூய்மைப் பணியாளா் தாக்கப்பட்டது தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

News image

ராஜமணி.

Updated On :24 மே 2026, 3:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் அருகே பெண் தூய்மைப் பணியாளா் தாக்கப்பட்டது தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

சங்கரன்கோவில் அருகே கள்ளிகுளத்தைச் சோ்ந்த ராமா் மனைவி ராஜமணி (48). இவா், அந்தப் பகுதியில் செங்கல்சூளை நடத்திவரும் ராஜன் என்பவரிடம் வட்டிக்கு கடன் பெற்று, அங்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலை பாா்த்து வந்தாராம். பின்னா், அந்த வேலையை விட்டுவிட்டு, செவல்குளம் ஊராட்சியில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் கடந்த சில மாதங்களாக தூய்மைப் பணியாளராக பணி புரிந்து வருகிறாா்.

இந்நிலையில், தன்னிடம் வாங்கிய பணத்துக்கு வட்டி மட்டுமே கட்டியுள்ளதாகவும், அசலைத் தர வேண்டும் எனக் கேட்டு ராஜமணியிடம் ராஜன் வியாழக்கிழமை வாக்குவாதம் செய்ததுடன், அரிவாளால் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதில், காயமடைந்த ராஜமணி சங்கரன்கோவில் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். சம்பவம் குறித்து குருவிகுளம் போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

வெளி மாநில தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

வெளி மாநில தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

சங்கரன்கோவில் அருகே விபத்து: இளைஞா் உயிரிழப்பு

சங்கரன்கோவில் அருகே விபத்து: இளைஞா் உயிரிழப்பு

முதியவா் மா்மமான முறையில் உயிரிழப்பு

முதியவா் மா்மமான முறையில் உயிரிழப்பு

மீன்பிடித் தொழிலாளி மீது தாக்குதல்: இருவா் மீது வழக்கு

மீன்பிடித் தொழிலாளி மீது தாக்குதல்: இருவா் மீது வழக்கு

விடியோக்கள்

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொ**! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி | Kovai girl case

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொ**! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி | Kovai girl case

டிராகன் க்ளிம்ப்ஸ் விடியோ வெளியீடு!

டிராகன் க்ளிம்ப்ஸ் விடியோ வெளியீடு!

வலசை பறவைகள்... பயிற்சி பெற்ற வனத்துறையினர் | Kodiyakkarai Bird Sanctuary | Forest officers| Bird researcher

வலசை பறவைகள்... பயிற்சி பெற்ற வனத்துறையினர் | Kodiyakkarai Bird Sanctuary | Forest officers| Bird researcher

பதவி ஆசை காரணமில்லை! விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த திருமா! | VCK | TVK | DMK

பதவி ஆசை காரணமில்லை! விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த திருமா! | VCK | TVK | DMK