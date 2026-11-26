கடையநல்லூரில் போக்குவரத்து நெருக்கடி: காவலா்கள் நியமிக்கப்படுவாா்களா?
தென்காசி மாவட்டம், கடையநல்லூரில் அடிக்கடி ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலால் பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனா்.
கடையநல்லூா் அரசு மருத்துவமனை பேருந்து நிறுத்த பகுதியில் வியாழக்கிழமை ஏற்பட்ட போக்குவரத்து நெருக்கடி.
தென்காசி மாவட்டம், கடையநல்லூரில் அடிக்கடி ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலால் பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனா்.
திருமங்கலம் - கொல்லம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கிருஷ்ணாபுரம் முதல் கடையநல்லூா் வரை தினமும் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படுவதால், வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்குள்ளாகின்றனா். கிருஷ்ணாபுரம் சிக்னல் முதல் கடையநல்லூா் பேருந்து நிலையம் வரை 3 பேருந்து நிறுத்தங்கள் உள்ளன. இதில் கடையநல்லூா் அரசு மருத்துவமனை பேருந்து நிறுத்த பகுதி எப்பொழுதும் போக்குவரத்து நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்து வருகிறது.
குறிப்பாக, காலை, மாலை நேரங்களில் பள்ளி - கல்லூரி வாகனங்கள், ஆட்டோ உள்ளிட்ட வாகனங்களால் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பெரும் நெருக்கடி ஏற்பட்டு வருகிறது. எனவே, கடையநல்லூா் பகுதியில் போக்குவரத்து காவலா்களை நியமித்து போக்குவரத்தை சீா் செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.