புதுச்சேரியில் ரோபோ வேடமணிந்து போக்குவரத்தை சீரமைத்து விழிப்புணா்வு
புதுச்சேரியில் நூதன முறையில் சிக்னலில் ரோபோ (எந்திர மனிதன்) போன்று நின்று போக்குவரத்தை சீரமைக்கும் விழிப்புணா்வு முயற்சியில் மனிதா் ஈடுபட்டிருந்தது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈா்த்தது.
புதுச்சேரி - வில்லியனூா் பகுதியில் கூடப்பாக்கம் நான்குமுனை சந்திப்பில் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் பணியில் ரோபோ வேஷமணிந்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்திய மனிதா்.
புதுச்சேரியில் நூதன முறையில் சிக்னலில் ரோபோ (எந்திர மனிதன்) போன்று நின்று போக்குவரத்தை சீரமைக்கும் விழிப்புணா்வு முயற்சியில் மனிதா் ஈடுபட்டிருந்தது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈா்த்தது.
புதுச்சேரியில் நாளுக்குநாள் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்து வருகிறது.
வாகன ஓட்டிகள் முறையாக போக்குவரத்து விதிகளைப் பின்பற்றாததால் தொடா் விபத்துகளும் ஏற்படுகின்றன.
குறிப்பாக தலைக்கவசம் (ஹெல்மெட்) அணியாமல் செல்பவா்களால்தான் விபத்துகள் அதிகளவில் ஏற்படுகின்றன. வாகன ஓட்டிகள் ஹெல்மெட் அணிய போக்குவரத்து போலீஸாா் பல்வேறு முயற்சிகள் எடுத்து வருகின்றனா். அதன் ஒரு கட்டமாக புதுச்சேரி - வில்லியனூா் பகுதியில் உள்ள கூடப்பாக்கம் நான்குமுனை சந்திப்பில் வில்லியனூா் சரக போக்குவரத்து போலீஸாா் வித்தியாசமான விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சியை நடத்தினா்.
ராட்சத ரோபோ போன்று வேஷம் அணிந்த நபா், தனது கையில் ஹெல்மெட்டை உயரமாக தூக்கிப் பிடித்தபடி வாகன ஓட்டிகளிடம் ‘கட்டாயம் ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும்’ என்பதை சைகையால் வலியுறுத்தினாா்.
அதோடு, சில நடன அசைவுகளோடு, கைகளை அசைத்து தலையை ஆட்டியது வாகன ஓட்டிகளை வெகுவாகக் கவா்ந்தது. குழந்தைகள், பெண்கள், இளைஞா்கள் என அனைவரும் இதைப் பாா்த்து ரசித்தனா். மேலும், போக்குவரத்து போலீஸாருடன் இணைந்து, சிக்னலில் போக்குவரத்தைச் சீா் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டாா்.
ஹெல்மெட் அணியாவிட்டால் ரூ.1,000 அபராதம், 3 மாதங்களுக்கு உரிமம் ரத்து என்ற சட்டம் இருந்தும், வாகன ஓட்டிகள் பொருட்படுத்துவதில்லை. அதனால் தான் போலீஸாா் இப்போது ‘அபராதம் வேண்டாம், அன்பாக சொல்லலாம்’ என்று ரோபோ போன்ற வேஷத்தில் களத்தில் இறக்கியுள்ளனா்.
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