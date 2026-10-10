சிவகிரி அரசு மருத்துவமனை புதிய கட்டடத்தை திறக்கக் கோரிக்கை!
சிவகிரி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் ரூ. 3.50 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்ட புதிய கட்டடத்தை திறக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
தென்காசி மாவட்டம், சிவகிரி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் ரூ. 3.50 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்ட புதிய கட்டடத்தை திறக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
சிவகிரி பேரூராட்சியில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் நூற்றுக்கணக்கானோா் சிகிச்சை பெற்று செல்கின்றனா். மேலும், தென்காசி-மதுரை சாலையில் சிவகிரி அரசு மருத்துவமனை அமைந்துள்ளதால் விபத்து சிகிச்சைகளும் இங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த மருத்துவமனையில் பொது மருத்துவம், குழந்தைகள் சிறப்பு சிகிச்சை, தோல் நோய் சிகிச்சை, 24 மணி நேர பேறுகால முன் கவனிப்பு மற்றும் பின் கவனிப்பு உள்ளிட்ட பல்வகை சிறப்பு சிகிச்சை பிரிவுகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ற வகையில் கட்டட வசதி இல்லை என பொதுமக்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்தின் அடிப்படையில், கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தேசிய நலவாழ்வு இயக்க நிதி மூலம் சுமாா் ரூ. 3.50 கோடி மதிப்பில் புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டது.
ஆனால், இந்த கட்டடம் இதுவரை மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை. எனவே, புதிய கட்டடத்தை விரைவில் திறக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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