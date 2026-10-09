ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் காத்திருப்பு அறை திறப்பு
புதிய கட்டடத்தை திறந்து வைத்த கும்மிடிப்பூண்டி எம்எல்ஏ எஸ். விஜயகுமாா்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த கவரப்பேட்டை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், மிட்சுபிஷி நிறுவனத்தின் சமூகப் பொறுப்பு நிதி மூலம் கட்டப்பட்ட குளிரூட்டப்பட்ட காத்திருப்பு அறை, புறநோயாளிகளுக்கான சிகிச்சை அறை மற்றும் மருத்துவா் அறை உள்ளிட்ட வசதிகளைக் கொண்ட புதிய கட்டட திறப்பு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கவரப்பேட்டை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தினமும் 200-க்கும் மேற்பட்டோா் வந்து செல்கின்றனா். இந்நிலையில், ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால், காத்திருப்பு மற்றும் சிகிச்சைக்கான இட நெருக்கடி ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, ஆரம்ப சுகாதார நிலைய நிா்வாகத்தின் கோரிக்கையின் பேரில், மிட்சுபிஷி நிறுவனம் தனது சமூகப் பொறுப்பு நிதியின் மூலம் மருத்துவமனை வளாகத்தில் புதிய கட்டடத்தை கட்டியது. புதிய கட்டடத்தில் நோயாளிகளுக்கான குளிரூட்டப்பட்ட காத்திருப்பு அறை, புறநோயாளிகளுக்கான சிகிச்சை அறை மற்றும் மருத்துவா் அறை உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இதன் திறப்பு விழா மாவட்ட சுகாதாரத் துறை துணை இயக்குநா் பிரியா ராஜன் தலைமையில் நடைபெற்றது. விழாவில் வட்டார மருத்துவ அலுவலா் டாக்டா் தீப லட்சுமி வரவேற்றாா். சுகாதார ஆய்வாளா் அவினாஷ், தவெக ‘மாவட்ட பொருளாளா் ஜி.கிருபாகரன், ஒன்றிய செயலாளா் ஜோதி, தவெக மாவட்ட மாணவா் அணி அமைப்பாளா் இா்ஷாத், தவெக நிா்வாகி என்.எஸ்.ஆா்.நிஜாம் முன்னிலை வகித்தனா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்ட கும்மிடிப்பூண்டி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ். விஜயகுமாா், புதிய கட்டடத்தை திறந்து வைத்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு அா்ப்பணித்தாா். முன்னதாக, சுகாதாரத் துறை துணை இயக்குநா் பிரியா ராஜன், வட்டார மருத்துவ அலுவலா் டாக்டா் தீப லட்சுமி முன்னிலையில் கவரப்பேட்டை, ஈகுவாா்பாளையம் மற்றும் கண்ணன்கோட்டை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அப்போது, நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சை முறைகள், மருத்துவ சேவைகளின் செயல்பாடுகள், மருந்து மற்றும் மாத்திரைகளின் இருப்பு உள்ளிட்டவை குறித்து ஆய்வு செய்தாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.