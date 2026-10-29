தென்காசியில் இன்று மது விற்பனை கிடையாது: மாவட்ட ஆட்சியா்
பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவா் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு தென்காசி மாவட்டத்தில் குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 30) மதுபான விற்பனை நடைபெறாது என மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங் தெரிவித்துள்ளாா்.
டாஸ்மாக் கடை - கோப்புப்படம்.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவா் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு தென்காசி மாவட்டத்தில் குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 30) மதுபான விற்பனை நடைபெறாது என மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து, அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவா் ஜெயந்தி விழா மற்றும் குருபூஜை தினத்தை முன்னிட்டு அக். 30ஆம் தேதி மாவட்டத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட சில அரசு மதுபானக் கடைகள், அதனுடன் இணைந்த மதுபானக் கூடங்கள், மனமகிழ் மன்றங்கள், தங்கும் விடுதியுடன் இணைந்த மதுபானக் கூடங்கள் ஆகியவை மூடப்பட்டிருக்கும்.
அன்றைய தினம் மதுபான விற்பனை நடைபெறாது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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