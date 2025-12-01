‘முதியோா், மாற்றுத் திறனாளிகளின் வீடுகளுக்கே சென்று ரேஷன் பொருள்கள் நவ. 6, 7-இல் வழங்க ஏற்பாடு’
திருவள்ளூா்: திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் முதியோா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீடுகளுக்கு நேரில் சென்று ரேஷன் பொருள்கள் விநியோகம் வரும் நவ. 6, 7 ஆகிய நாள்களில் நடைபெற உள்ளதாக மண்டல கூட்டுறவுத் துறை இணைப் பதிவாளா் ஜெயஸ்ரீ தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள முதியோா்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோா் வீடுகளுக்கு நேரில் சென்று மாதந்தோறும் குறிப்பிட்ட நாள்களில் ரேஷன் பொருள்கள் விநியோகம் செய்யும் தாயுமானவா் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இத்திட்டம் மூலம் நவ. 2, 3 ஆகிய நாள்களில் ரேஷன் பொருள்கள் வழங்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், புயல் மற்றும் தொடா் மழை காரணமாக இத்திட்டம் மூலம் வரும் நவ. 6, 7 ஆகிய நாள்களில் வீடுகளுக்கு நேரில் சென்று ரேஷன் பொருள்கள் வழங்க உள்ளதாக அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.