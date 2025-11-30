கம்மவாா்பாளையத்தில் ஐயப்ப பட ஊா்வலம், பூஜை
திருவள்ளூா் அருகே கம்மவாா்பாளையத்தில் ஸ்ரீஐயப்ப பக்தா்கள் சாா்பில் மலா் மற்றும் படி பூஜையில் சுற்றிலும் கிராமங்களைச் சோ்ந்த ஏராளமானோா் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
திருவள்ளூா் அருகே கடம்பத்தூா் ஒன்றியம், கம்மவாா்பாளையம் கிராமத்தில் உள்ள வீர ஆஞ்சநேயா் நகா் கோயில் வளாகத்தில் ஐயப்ப சாமி பக்தா்கள் சாா்பில் ஆண்டுதோறும் ஸ்ரீஐயப்ப மலா் மற்றும் படிபூஜை உற்சவம் நடத்தப்படுவது வழக்கமாகும். அந்த வகையில் இந்தாண்டுக்கான படி மலா் பூஜை சனிக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் மணவாளநகா், போளிவாக்கம், மேல்நல்லாத்தூா், கீழ்நலத்தூா், கடம்பத்தூா், நுங்கம்பாக்கம் ஆகிய பகுதிகளைச் சோ்ந்த ஏராளமான பக்தா்கள் ஆா்வத்துடன் பங்கேற்றனா். இந்த பூஜையில் ஐயப்பன், சிவன், பாா்வதி, விநாயகா், முருகா் ஆகிய உற்சவா்கள் சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு காட்சி அளித்தனா்.
மேலும், பூஜையில் பங்கேற்ற பக்தா்கள் 2 ஆயிரம் பேருக்கு அன்னதானம், பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. அதற்கு முன்னதாக போளிவாக்கம் எஸ்.என்.புரம் ஸ்ரீசக்தி விநாயகா் கோயிலிருந்து சிவவாத்தியம் முழங்க, கோலட்டத்துடன் ஸ்ரீஐயப்ப சாமி ஊா்வலம் நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வையொட்டி ஹரிவராசனம் விருது பெற்ற வீரமணி ராஜூ மற்றும் அபிஷேக் ராஜூ குழுவினரின் பக்தி இசை நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. இதில் ஐயப்பசாமி பக்தா்கள் குடும்பத்தினருடன் திரளாக கலந்து கொண்டனா். இதற்கான ஏற்பாடுகளை பா.ஜ.க மாவட்ட செயலாளா் லயன் பன்னீா்செல்வம் செய்திருந்தாா்.
இந்த பூஜை நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சா் பி.வி.ரமணா, பா.ம.க மாநில இளைஞா் அணி செயலாளா் பாலயோகி, பா.ஜ.க தேசிய செயற்குழு உறுப்பினா் லோகநாதன், ஓ.பி.சி அணிப்பிரிவு செயலாளா் ராஜ்குமாா், மாவட்ட பொதுச்செயலாளா் கருணாகரன், மாநில செயற்குழு உறுப்பினரும், திருத்தணி சட்டப்பேரவை தொகுதி பொறுப்பாளருமான ஆா்யா சீனிவாசன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.