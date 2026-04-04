Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
திருவள்ளூர்

திருத்தணியில் அதிமுக தோ்தல் அலுவலகம் திறப்பு

கே.ஜி.கண்டிகையில் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய அதிமுக அமைப்பு செயலாளா் திருத்தணி கோ.அரி.

News image

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 12:10 am

தினமணி செய்திச் சேவை

அதிமுக தோ்தல் அலுவலகத்தை பாஜக மாநில அயலக தமிழா் நலப்பிரிவு இணை அமைப்பாளா் மருத்துவா் ஸ்ரீகிரண் பங்கேற்று திறந்து வைத்தாா்.

தமிழகம் முழுவதும் வரும் 23-ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தோ்தலுக்கான வாக்குப் பதிவு நடைபெற உள்ளது. திருத்தணி சட்டப்பேரவை தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் முன்னாள் அரக்கோணம் எம்.பி.யும், கட்சியின் அமைப்புச் செயலாளருமான திருத்தணி கோ. அரி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டு தீவிரமாக தோ்தல் பிரசாரம் செய்து வருகிறாா். இவா் கடந்த 10 நாள்களாக தொகுதி முழுதும் சென்று, அதிமுக, மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியின் முக்கிய நிா்வாகிகள் மற்றும் முக்கிய நபா்களை நேரில் சந்தித்து ஆதரவு திரட்டி வருகிறாா்.

மேலும், திருத்தணி, ஆா்.கே.பேட்டை, பள்ளிப்பட்டு ஆகிய ஒன்றியங்களில் அதிமுக, மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டம் மற்றும் வேட்பாளா் அறிமுகக் கூட்டம் நடத்தி வாக்குகள் சேகரித்து வருகிறாா். இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை திருத்தணி நகராட்சி, சித்தூா் சாலை செங்குந்தா் நகா் பகுதியில் அதிமுக, தோ்தல் அலுவலகம் திறப்பு நடைபெற்றது.

இதில், அதிமுக வேட்பாளா் கோ.அரி, பாஜக மாநில அயலக தமிழா் நலப் பிரிவு இணை அமைப்பாளா் மருத்துவா் ஸ்ரீகிரண் ஆகியோா் தோ்தல் அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தாா்.

நிகழ்ச்சியில், திருத்தணி நகர செயலாளா் டி.செளந்தர்ராஜன், ஒன்றிய செயலாளா்கள் இ.என்.கண்டிகை எ.ரவி, வேலஞ்சேரி த.கவிச்சந்திரன், பள்ளிப்பட்டு டி.டி.சீனிவாசன், ஆா்.கே.பேட்டை கோ.குமாா், வழக்குரைஞா் நீலகண்டன், முன்னாள் கவுன்சிலா்கள் ஜெயசேகா்பாபு, கேபிள் சுரேஷ் உள்பட கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் 500-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

நாமக்கல், சேந்தமங்கலம் தொகுதி அதிமுக செல்வீரா்கள் கூட்டம்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு