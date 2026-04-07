திருவள்ளூரில் சட்டப்பேரவை தோ்தலில் 100 சதவீதம் வாக்களிக்கக் கோரி விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், தோ்தல் ஒட்டுவில்லைகள், மின்னணு விளம்பரம் பொருத்தப்பட்ட வாகனத்தை ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தொடங்கி வைத்தாா்.
திருவள்ளூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் மாவட்ட நிா்வாகம் மற்றும் செய்தி மக்கள் தொடா்புத் துறை இணைந்து ‘தோ்தல் திருவிழா-தமிழ்நாட்டின் பெருவிழா‘ சட்டப்பேரவை பொது தோ்தல்-2026 முன்னிட்டு அனைவரும் வாக்களிக்க வலியுறுத்தி பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வுக்கு ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தலைமை வகித்து விழிப்புணா்வு ஒட்டு வில்லைகள், நவீன மின்னணு விளம்பரம் பொருத்தப்பட்ட வாகனத்தை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா்.
அதைத் தொடா்ந்து அவா் கூறியதாவது: இந்த மாவட்டத்தில் சட்டப்பேரவை பொதுத் தோ்தல்-2026 முன்னிட்டு 100 சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் பல்வேறு துறைகள் மூலம் இதுவரையில் 5000-க்கும் மேற்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் 10 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளிலும் நடத்தப்பட்டன. இதன் தொடா்ச்சியாக ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் மாவட்ட நிா்வாகம் மற்றும் செய்தி மக்கள் தொடா்பு துறை இணைந்து அதிநவீன மின்னணு விளம்பர வாகனத்தில் பொதுமக்கள் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி பல்வேறு ஒட்டு வில்லைகள் ஒட்டப்பட்டு அதில் தோ்தல் விழிப்புணா்வு குறும்படங்கள் திரையிடவும் 10 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கும் சென்று வரவுள்ளதாக அவா் தெரிவித்தாா்.
இந்த நிகழ்வில் மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் வை.ஜெயக்குமாா், செய்தி மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் அஸ்வின்குமாா், உதவி இயக்குநா் (பயிற்சி) பி.மோகன் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.
