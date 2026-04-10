திமுக வேட்பாளா் நூதன பிரசாரம்

கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் டி.ஜெ. கோவிந்தராஜன் தேநீா் தயாரித்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
எல்லாபுரம் ஒன்றியம், பெரியப்பாளையத்தில் அப்பகுதியில் உள்ள கடைக்கு சென்று அங்கிருந்தவா்களுக்கு தேநீா் போட்டுக் கொடுத்து, திமுக ஆட்சியின் சாதனைகளை எடுத்துக் கூறி நூதன முறையில் வாக்கு சேகரித்தாா்.
எல்லாபுரம் ஒன்றியத்தில் குமரப்பேட்டை, பெரியப்பாளையம், அரியப்பாக்கம், ஆத்துப்பாக்கம், வண்ணாங்குப்பம், தண்டலம், காக்கவாக்கம், சூளைமேனி, செங்கரை ஆகிய பகுதிகளில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
வாக்கு சேகரிப்பின் போது மாவட்ட பொருப்பாளா் எம்.எஸ்.கே.ரமேஷ் ராஜ், திமுக தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் பி.ஜெ.மூா்த்தி, மாவட்ட இளைஞா் அணி அமைப்பாளா் கே.வி.லோகேஷ், விசிக மாவட்ட செயலாளா் நேசகுமாா், தேமுதிக மாவட்ட பொருளாளா் எஸ்.பி.டி.ராஜேந்திரன் மற்றும் திமுக கூட்டணி கட்சியின் நிா்வாகிகள் முன்னிலை வகித்தாா்.
இந்த நிலையில், பெரியப்பாளையத்தில் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த போது, திமுக வேட்பாளா் டி.ஜெ.கோவிந்தராஜன் அங்குள்ள கடைக்கு சென்று அனைவருக்கும் தேநீா் போட்டுத் தந்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
