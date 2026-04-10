Dinamani
தமிழக தோ்தல் களத்தில் 3,500-க்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளா்கள் - இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடுஉக்ரைனில் ஏப். 11 மாலை முதல் ஏப். 12 முடிய போர்நிறுத்தம் - புதின் ஏப். 16 முதல் மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோரிடம் தபால் வாக்குகள் பதிவுமேற்கு வங்கத்தில் 90 லட்சம் வாக்காளா்களின் பெயா்கள் நீக்கம் - தோ்தல் ஆணையத்துக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கடிதம்பள்ளிகளுக்கு ஏப்.17 முதல் கோடை விடுமுறை: 1-3 வகுப்புகளுக்கு புதிய பாடத் திட்டம்முதல்வரின் நான்காம் கட்ட பிரசாரம்: தஞ்சாவூரில் இன்று தொடக்கம்நோபல் பரிசு பெற்ற ‘மெமோரியல்’ மனித உரிமைக் குழுவை தீவிரவாத அமைப்பாக அறிவித்த ரஷியாஇன்று காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம்பாகிஸ்தானில் இன்று அமைதிப் பேச்சுஐபிஎல்: லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
/
திருவள்ளூர்

திருவள்ளூா்: 10 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் 160 வேட்பாளா்கள் போட்டி! 12 மனுக்கள் திரும்பப் பெறப்பட்டன

திருவள்ளூா்: 10 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் இறுதியாக 160 வேட்பாளா்கள் போட்டி

News image
Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 10:36 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் 10 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் இறுதியாக 160 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடும் நிலையில், 12 வேட்பு மனுக்கள் திரும்பப் பெற்றதாகவும் தோ்தல் பிரிவு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

தமிழகம் முழுவதும் சட்டப்பேரவை தோ்தல் வரும் 23-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளிலும் கடந்த 30-இல் தொடங்கி, ஏப். 6 வரை நடைபெற்றது. இதையடுத்து 7-ஆம் தேதி பரிசீலனையில் 338 போ் வேட்பு மனுதாக்கல் செய்த நிலையில், அதில் 172 வேட்பு மனுக்கள் மட்டும் ஏற்கப்பட்டன. இதில் முறையான விவரங்கள் அளிக்காத 166 வேட்பு மனுக்கள் வரையில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், வேட்பு மனுக்களை வியாழக்கிழமை 12 மனுக்கள் வரை திரும்பப் பெறப்பட்டன. அதைத் தொடா்ந்து, 160 போ் கொண்ட இறுதி வேட்பாளா்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டன. அந்த வகையில், கும்மிடிப்பூண்டி-15, பொன்னேரி (தனி)-13, திருத்தணி-13, திருவள்ளூா்-14, பூந்தமல்லி (தனி)-11, ஆவடி-20, மதுரவாயல்-21, அம்பத்தூா்-23, மாதவரம்-15, திருவொற்றியூா்-15 என மொத்தம் 160 போ் இறுதியாக போட்டியில் உள்ளனா். இதில், அம்பத்தூா், மதுரவாயல், ஆவடி ஆகிய தொகுதிகளில் 20 முதல் 23 வேட்பாளா்களும், மற்ற 7 தொகுதிகளில் 13 முதல் 15 போ் வரை போட்டியில் உள்ளனா். இந்த நிலையில், ஒரு வாக்குப் பதிவு இயந்திரத்தில் 15 வேட்பாளா்கள், நோட்டாவுக்கும் சோ்த்து 16 சின்னங்கள் மட்டுமே பொருத்த முடியும். ஆனால், 16-க்கும் மேற்பட்டோா் போட்டியிட்டால் 2 வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் வேட்பாளா்கள் போ் மற்றும் சின்னங்கள் பொருத்தப்பட உள்ளதாகவும் தோ்தல் பிரிவு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

திண்டுக்கல் தொகுதியில் 20 வேட்பாளா்கள் போட்டி!

திண்டுக்கல் தொகுதியில் 20 வேட்பாளா்கள் போட்டி!

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் தொகுதியில் 14 வேட்பாளா்கள் போட்டி!

ராஜபாளையம் தொகுதியில் 22 வேட்பாளா்கள் போட்டி!

மன்னாா்குடி: 13 வேட்பு மனுக்கள் நிராகரிப்பு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 ஏப்ரல் 2026