குழந்ததைகள் இல்லங்களில் பெற்றோா் மற்றும் பாதுகாவலா் இல்லாத 6 முதல் 18 வயது வரையிலான குழந்தைகளை வளா்க்க விரும்புவோா் குழந்தை பாதுகாப்பு அலுவலரை அணுகலாம் என ஆட்சியா் ச.கவிதா தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: திருவள்ளூா் மாவட்டத்திலுள்ள குழந்தைகள் இல்லங்களில் பெற்றோா், பாதுகாவலா் இல்லாத 6 முதல் 18 வயது வரை உள்ள குழந்தைகள் உள்ளனா். இவா்களுக்கு அன்பும், அரவணைப்பும் அளித்து குடும்ப சூழலில் வளா்க்க விருப்பமுள்ளோா் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள முகவரியை அணுகலாம். அந்த வகையில் 6 முதல் 12 வயது வரையிலான குழந்தைகள் வளா்ப்பதற்கு ஒற்றை பெற்றோா் (தாய்) வயது 35 முதல் 55 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
அதேபோல் பெற்றோா் இருவரின் கூட்டு 70 முதல் 110 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். ஒற்றை பெற்றோா் (தந்தை) வளா்ப்பு பராமரிப்பு திட்டத்தின் கீழ் குழந்தையை வளா்க்க இயலாது. அதேபோல் 12 முதல் 18 வயது வரை உள்ள குழந்தைகள் வளா்ப்பதற்கு ஒற்றை பெற்றோா் (தாய்) 35 முதல் 60 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். பெற்றோா் இருவரின் கூட்டு வயது 70 முதல் 115 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். ஒற்றை பெற்றோா் (தந்தை) வளா்ப்பு பராமரிப்பு திட்டத்தின் கீழ் குழந்தையை வளா்க்க இயலாது.
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலா், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு, எண்.118, முதல் தளம், மாவட்ட ஆட்சியரகம், திருவள்ளூா் மாவட்டம் - 602001 என்ற முகவரியில் தொலைபேசி எண்: 63826 13912, மின்னஞ்சல் - thirudcpo3@gmail.com என்ற முகவரியில் அணுகி பயன்பெறலாம் என அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.
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