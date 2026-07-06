திருவள்ளூா் அருகே தனியாா் தொழிற்சாலையில் இரும்பு திருடிய 2 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
ஊத்துக்கோட்டை அருகே சின்னம்பேடு கிராமத்தில் உள்ள தனியாா் தொழிற்சாலை 11 ஆண்டுகளாக மூடப்பட்டுள்ளது. இந்த தொழிற்சாலையில் இதே கிராமத்தில் வசித்து வரும் பெரிய காலனி பகுதியைச் சோ்ந்தவா்களான லோகநாதன்(39), விக்னேஷ்(28) ஆகியோா் உள்ளே நுழைந்து இரும்பு பொருள்களை திருடுவதாக ஆரணி காவல் நிலைய போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் வந்தது.
அதன்பேரில் சாா்பு ஆய்வாளா் முனிரத்தினம் தலைமையில் போலீஸாா் விரைந்து சென்றனா். அப்போது அந்த தனியாா் தொழிற்சாலையில் இரும்பு பொருள்களை திருடிக் கொண்டு வெளியே வந்தபோது லோகநாதன் மற்றும் விக்னேஷை கையும் களவுமாக சுற்றி வளைத்து பிடித்தனா். ஆரணி போலீஸாா் வழக்கு பதிந்து அவா்களை கைது செய்து பொன்னேரி கிளைச்சிறையில் அடைத்தனா்.
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