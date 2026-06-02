திருவள்ளூர்

திருவேங்கடபுரத்தில் 51 தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி

பொன்னேரி அருகே திருவேங்கடபுரம் கிராமத்தில் 51 தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 2:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொன்னேரி அருகே திருவேங்கடபுரம் கிராமத்தில் 51 தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது.

பொன்னேரி அடுத்த தடபெரும்பாக்கம் ஊராட்சியில் திருவேங்கடபுரம், தடபெரும்பாக்கம், சிங்கிலிமேடு பகுதிகளில் 20 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனா். இந்நிலையில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் 500-க்கும் மேற்பட்ட தெருநாய்கள் சுற்றி வருகிறது.

தெருநாய்களால் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனா். இரவு நேரங்களில் வீடு திரும்பும் பொதுமக்கள் இந்த நாய்கள் துரத்தி சென்று கடிக்கும் அவல நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது.

இந்த நிலையில் ஊராட்சி நிா்வாகத்திற்கும் மற்றும் பிற உயா் அதிகாரிகளுக்கும் புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து ஊராட்சி மன்ற தனி அலுவலரின் உத்தரவின் பேரில் தெரு நாய்களை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கும் பணியில் தடப்பெரும்பாக்கம் ஊராட்சி நிா்வாகம் மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

51 நாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டு நோய் தடுக்கும் வகையில் இனப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனா்.

