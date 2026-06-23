மின்கசிவால் மூன்று மாடுகள் பலி

சோழவரம் அருகே ஆத்தூா் கிராமத்தில் உள்ள மின்மாற்றியில் மின்கசிவு ஏற்பட்டு மூன்று மாடுகள் உயிரிழந்தன.
சோழவரம் அடுத்த ஆத்தூா் ஊராட்சிக்குட்பட்ட விஜிபி மேடு பகுதியில் தனியாா் அரிசி ஆலை உள்ளது. இதன் பின்புறம் மின்சார மின்மாற்றி அமைந்துள்ளது.
மின் மாற்றியில் ஏற்பட்ட மின்கசிவு காரணமாக அப்பகுதியில் மேய்ச்சலுக்கு சென்ற மூன்று மாடுகள் மின்சாரம் தாக்கிஉயிரிழந்தன.
மின் மாற்றியில் இருந்து மின் கசிவை தடுத்து நிறுத்தி விட வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனா்.
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