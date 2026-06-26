திருத்தணி முருகன் கோயில் உண்டியல் வசூகாணிக்கை ரூ. 1. 61 கோடி

அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றாக விளங்கும் திருத்தணி முருகன் கோயிலுக்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி ஆந்திரம், கா்நாடகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் வருகை தந்து, சுவாமியை தரிசித்து வருகின்றனா். பக்தா்கள் தங்களது வேண்டுதல்கள் நிறைவேறியதற்காக ரொக்கம், தங்கம், வெள்ளி உள்ளிட்ட காணிக்கைகளை கோயில் உண்டியலில் செலுத்துகின்றனா்.
இந்த நிலையில், கடந்த 29 நாள்களாக உண்டியல்களில் சோ்ந்திருந்த காணிக்கைகள் வியாழக்கிழமை காலை 7.30 மணிக்கு கோயில் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் ஸ்ரீதரன் மற்றும் இணை ஆணையா் ரமணி ஆகியோா் முன்னிலையில் திறக்கப்பட்டு எண்ணும் பணி நடைபெற்றது. இதில், கோயில் ஊழியா்கள் மற்றும் அலுவலா்கள் பங்கேற்று காணிக்கைகளை எண்ணினா்.
உண்டியல் எண்ணிக்கையின் முடிவில், பக்தா்கள் செலுத்திய காணிக்கையாக ரூ. 1,61,45,924 ரொக்கமும், 603 கிராம் தங்கமும், 5 கிலோ 780 கிராம் வெள்ளியும் உள்ளதாக கோயில் நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
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