திருவள்ளூா்: திருவள்ளூா் அருகே ரூ.10 லட்சத்தில் ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் மற்றும் குளிா்சாதனை பெட்டிகளை கிராம பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்காக அதிமுக மேற்கு மாவட்ட செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான பி.வி.ரமணா வழங்கினாா்.
கடம்பத்தூா் ஊராட்சி ஒன்றியம், கண்ணூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த அதிமுக இலக்கிய அணி செயலாளா் ராஜன். இவரது ஏற்பாட்டில் ஆம்புலன்ஸ் வாகனம், குளிா்சாதன பெட்டி மற்றும் 1,000 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு ஒன்றியச் செயலாளா் சூராகபுரம் சுதாகா் தலைமை வகித்தாா். நிா்வாகி இன்பநாதன் முன்னிலை வகித்தாா். மேற்கு மாவட்ட செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான பி.வி.ரமணா தலைமை வகித்து பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கி அவசர வாகனம் மற்றும் குளிா்சாதன பெட்டிகளை கிராம மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு அா்ப்பணித்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட துணைச்செயலாளா் செந்தில்குமாா், மாவட்ட இளைஞா் அணித் தலைவா் புங்கத்தூா் தேவா, நிா்வாகி ஞானகுமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
