திருவள்ளூர்

குடும்ப அட்டையில் பெயா் சோ்த்தல், நீக்கல், முகவரி மாற்றம் செய்ய சிறப்பு முகாம்

சிறப்பு முகாம் அந்தந்த வட்டாட்சியா் அலுவலகங்களில் சனிக்கிழமை (மாா்ச் 14) நடைபெற உள்ளதாக ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தெரிவித்துள்ளாா்.

News image
புதிய குடும்ப அட்டை- கோப்புப்படம்.
Updated On :13 மார்ச் 2026, 12:10 am

தினமணி செய்திச் சேவை

பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் குடும்ப அட்டையில் பெயா் சோ்த்தல், நீக்குதல் மற்றும் முகவரி மாற்றம் செய்வதற்கான சிறப்பு முகாம் அந்தந்த வட்டாட்சியா் அலுவலகங்களில் சனிக்கிழமை (மாா்ச் 14) நடைபெற உள்ளதாக ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தெரிவித்துள்ளாா்.

இது குறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் வட்டங்கள்தோறும் பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில், மாதந்தோறும் இரண்டாவது சனிக்கிழமைகளில் பொது விநியோக குறைதீா் முகாம் நடத்தவும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறை இயக்குநா் உத்தரவிட்டுள்ளாா். அதன் அடிப்படையில், ஒவ்வொரு வட்டங்களிலும், பொது விநியோகத் திட்ட குறைதீா் முகாம்கள் நடத்தவும் என்ற அறிவுரைகளின்படி, குடும்ப அட்டையில் பெயா் சோ்த்தல், நீக்கல், முகவரி மாற்றம் செய்ய குறைதீா் முகாம் சனிக்கிழமை திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வட்ட வழங்கல் அலுவலகங்களிலும் நடைபெறவுள்ளது.

மேற்படி வட்ட அளவில் நடைபெறும் குறைதீா் முகாமில் பொதுமக்கள் தங்கள் மின்னணு குடும்ப அட்டையில் திருத்தங்கள் மற்றும் புகைப்படம் பதிவு செய்தல் தொடா்பான விண்ணப்பங்களை உரிய ஆவணங்களுடன் அளித்து பயன்பெறலாம். மேலும், தேசிய உணவு பாதுகாப்புச் சட்டம் மூலம் பயன்பெறும் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டைகள் மற்றும் அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா குடும்ப அட்டை வைத்திருப்போா் அனைத்து உறுப்பினா்களும் தங்களது விரல் ரேகையை பதிவு செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் இதுவரை விரல் ரேகையை பதிவு செய்யாதவா்கள் தாங்கள் வசிக்கும் இடங்களுக்கு அருகில் உள்ள நியாயவிலைக் கடைகளில் வரும் 25-ஆம் தேதிகளில் தங்களது விரல்ரேகையை பதிவு செய்து பயன்பெறலாம்.

