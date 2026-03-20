ஆா்.கே. பேட்டையில் கொடி அணிவகுப்பு

ஆா்.கே.பேட்டையில் நடைபெற்ற கொடி அணிவகுப்பு.

Updated On :20 மார்ச் 2026, 1:10 am

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆா்.கே. பேட்டையில் துணை ராணுவத்தினா் மற்றும் போலீஸாா் பங்கேற்ற கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது.

இன்ஸ்பெக்டா் காா்த்திக் தொடங்கிவைத்தாா்.

திருத்தணி தொகுதியில் உள்ள ஆா்.கே.பேட்டையில் ஏஎஸ்பி சுபான் தியான் தலைமையில் கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது. இதனை ஆா்.கே.பேட்டை ஆய்வாளா் காா்த்திக் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா். குஜராத்திலிருந்து வந்த துணை ராணுவத்தினா் ஆா்.கே.பேட்டை ஆண்கள் மேல் நிலை பள்ளியில் இருந்து பேருந்து நிலையம் மற்றும் முக்கிய வீதிகள் வழியாக பெண்கள் மேல் நிலை பள்ளி வரையில் அணிவகுப்பை நடத்தினா்.

ஆா்.கே.பேட்டை ஒன்றியம் ராஜாநகரம் மேற்கு கிராமத்தில் இருந்து செதுலூா் காலனி கிராமம் வரையும், மற்றும் அய்யனேரி கிராமம் வரை பேரணி நடைபெற்றது. அமைதியான தோ்தல் செயல்முறையை உறுதி செய்வதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு அணிவகுப்பு நடைபெற்ாக காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

