பொன்னேரி திருஆயா்பாடி பகுதியில் உள்ள கரிகிருஷ்ண பெருமாள் கோயில் தெப்போற்சவம் நடைபெற்றது.
கரிகால சோழனால் கட்டப்பட்ட 1,000 ஆண்டுகள் பழைமை வாய்ந்த செளந்தா்யவல்லி தாயாா் சமேத கரிகிருஷ்ண பெருமாள் கோயிலில் பிரம்மோற்சவம் கடந்த மே 1-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.
நாள்தோறும் பல்வேறு வாகனங்களில் பெருமாள் வீதியுலா வந்தாா். தொடா்ந்து அகத்தீஸ்வரா்-கரிகிருஷ்ண பெருமாள் சந்திப்பு திருவிழா, தோ்த் திருவிழா நடைபெற்றது.
தொடா்ச்சியாக திங்கள்கிழமை இரவு தெப்போற்சவம் நடைபெற்றது. கோயில் சந்நிதி பின்புறம் உள்ள திருக்குளத்தில் கரிகிருஷ்ண பெருமாள் தெப்பத்தில் அமா்ந்து மூன்று முறை வலம் வந்தாா்.
ஆயிரக்கணக்கா பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா். பொன்னேரி போலீஸாா் மற்றும் தீயணைப்புத்துறையினா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனா். செவ்வாய்கிழமை இரவு விடையாற்றியுடன், பிரம்மோற்சவம் நிறைவடைந்தது. விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள், கோயில் நிா்வாகிகள் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள் செய்தனா்.
சிறப்பு அலங்காரத்தில் உற்சவா்
தொடர்புடையது
ஆவணியாபுரம் ஸ்ரீலட்சுமி நரசிம்மா் கோயில் தேரோட்டத் திருவிழா
அகத்தீஸ்வரா் -கரிகிருஷ்ண பெருமாள் சந்திப்பு திருவிழா: 50,000 பக்தா்கள் பங்கேற்பு
அவிநாசிலிங்கேஸ்வரா் கோயிலில் சித்திரை தோ்த் திருவிழா தெப்போற்சவம்
தெள்ளாா் ஸ்ரீமுத்தாலம்மன் கோயில் தோ்த் திருவிழா
விடியோக்கள்
#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
தினமணி செய்திச் சேவை
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
தினமணி செய்திச் சேவை
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு