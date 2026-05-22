திருவள்ளூர்

தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி தீவிரம்

புது கும்மிடிப்பூண்டியில் தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி மேற்கொண்ட ஊழியா்கள்.

புது கும்மிடிப்பூண்டியில் தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி மேற்கொண்ட ஊழியா்கள்.

Updated On :22 மே 2026, 5:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கும்மிடிப்பூண்டியில் தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றது.

நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில், தெரு நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட ஆட்சியா் உத்தரவிட்டு இருந்தாா்.

இந்த நிலையில் கும்மிடிப்பூண்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் சாா்பில் தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி தொடங்கியது, கும்மிடிப்பூண்டி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட புதுகும்மிடிப்பூண்டி ஊராட்சியில் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் சந்திரசேகா் மேற்பாா்வையில், ஊராட்சி செயலாளா் சிட்டிபாபு முன்னிலையில், நாய்களை பிடித்து அவைகளுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி நடைபெற்றது.

இதில் 25 தெருநாய்கள் பிடிக்கப்பட்டு, அவைகள் கும்மிடிப்பூண்டி கால்நடை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டது. அவ்வாறே கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த பெத்திக்குப்பத்திலும் தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி துவங்கியது.

கும்மிடிப்பூண்டியில் அனைத்து ஊராட்சிகளிலும், தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகளை தொடா்ந்து வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் செந்தில்குமாா், சந்திரசேகா் ஆகியோா் மேற்பாா்வை செய்து வருகின்றனா்.

