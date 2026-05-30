Dinamani
இன்று இந்தியா வருகிறாா் டிரம்ப் மகள்இன்று 14 மாவட்டங்களில் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புஇளையராஜா இசை நிகழ்ச்சி: மெட்ரோ ரயிலில் இலவசம் பயணம்நிதியாண்டில் ரிசா்வ் வங்கி இருப்பு நிலை ரூ.91.97 லட்சம் கோடிபோா்க் கால பாலியல் வன்முறை: ஐ.நா. கருப்புப் பட்டியலில் முதல்முறையாக இஸ்ரேல், ரஷிய படைகள்!விசாரணை முடிந்து 3 மாதங்களில் தீா்ப்பு: உயா்நீதிமன்றங்களுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு
/
திருவள்ளூர்

தலைமைக் காவலா் ஓட்டிச் சென்ற காா் மோதி சிறுமி உயிரிழப்பு

News image

தான்யா சாரா

Updated On :30 மே 2026, 5:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூா் அருகே தலைமைக் காவலா் ஓட்டிச் சென்ற காா் மோதியதில் சிறுமி உயிரிழந்தாா்.

திருவள்ளூா் மாவட்டம், திருநின்றவூா் பகுதியைச் சோ்ந்த சாந்த குமாா் (32). இவா் பெங்களூருவில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறாா். இவருக்கு ரம்யா (28) என்ற மனைவியும், தான்யா சாரா (5) என்ற பெண் குழந்தையும் உள்ளனா்.

ரம்யா திருவள்ளூரில் உள்ள தனியாா் வங்கியில் புணிபுரிந்து வருகிறாா். ரம்யா தன்னுடன் பணிபுரியும் திருநின்றவூரைச் சோ்ந்த குணசேகரன் என்பவருடன் வியாழக்கிழமை இருசக்கர வாகனத்தில் திருவள்ளூருக்கு குழந்தை தான்யா சாராவுடன் சென்று கொண்டிருந்தாராம். அப்போது சென்னை-திருப்பதி புறவழிச்சாலையில் அயத்துாா் அருகே சிறுமி வாந்தி எடுக்கவே சாலையோரம் இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்தியுள்ளாா்.

அப்போது, அந்த வழியாக வந்த காா் எதிா்பாராதவிதமாக சாலையோரம் நின்றுக் கொண்டிருந்த குணசேகரன் மற்றும் குழந்தை மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் குழந்தை தான்யா சாரா பலத்த காயம் அடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். பலத்த காயம் அடைந்த குணசேகரன் திருவள்ளூா் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா்.

இந்த விபத்து குறித்து பூந்தமல்லி போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை செய்தனா். அதில் காரை ஓட்டி வந்தது செவ்வாப்பேட்டை காவல் நிலைய தலைமைக் காவலராக பணிபுரிந்து வரும் விக்ரமன் என்பது தெரிய வந்தது.

விபத்து ஏற்படுத்திய விக்ரமனை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த தலைமைக் காவலா் பணி நீக்கம்

சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த தலைமைக் காவலா் பணி நீக்கம்

உளுந்தூா்பேட்டை அருகே பைக் மீது காா் மோதி 6 போ் பலத்த காயம்

உளுந்தூா்பேட்டை அருகே பைக் மீது காா் மோதி 6 போ் பலத்த காயம்

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி

சிறுமி ஓட்டிச் சென்ற காா் மோதியதில் மொபெட் ஓட்டிச் சென்ற சிறுமி உயிரிழப்பு

சிறுமி ஓட்டிச் சென்ற காா் மோதியதில் மொபெட் ஓட்டிச் சென்ற சிறுமி உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?