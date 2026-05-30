Dinamani
சாலையில் கேட்பாரற்று கிடந்த துப்பாக்கித் தோட்டா: போலீஸாா் விசாரணை

சோழவரம் அருகே சாலையில் கேட்பாரற்றுக் கிடந்த துப்பாக்கி தோட்டாவை கைப்பற்றி சோழவரம் போலீஸாா் விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.

Updated On :30 மே 2026, 5:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூா் மாவட்டம், சோழவரம் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட வேட்டைக்காரன் பாளையம் பகுதியில் பொதுமக்கள் சாலையில் நடந்து செல்லும் போது துருப்பிடித்த இரும்பு போன்ற ஒரு பொருள் இருந்தது தெரியவந்தது.

இந்து குறித்து பொதுமக்கள் அளித்த தகவலின்பேரில், சோழவரம் போலீஸாா் மற்றும் வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் அங்கு அந்த இரும்பு பொருளை ஆய்வு செய்தனா். அப்போது அவை துப்பாக்கி தோட்டா என்பது தெரியவந்தது.

இதைத்தொடா்ந்து சாலையில் துப்பாக்கி தோட்டா கிடந்தது குறித்து அலமாதி கிராம நிா்வாக அலுவலா் ஜானகிராமன் சோழவரம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.

சோழவரம் போலீஸாா், துப்பாக்கி தோட்டாவை கைப்பற்றி, அவை பழைய துப்பாக்கிகளுக்கு பயன்படுத்தும் தோட்டாவா, துருப்பிடித்த நிலையில் கிடந்ததால் பல ஆண்டுகளுக்கு முன் மண்ணில் புதைந்து வெளியில் வந்ததா அல்லது ராணுவ வீரா்கள் பயிற்சியின்போது தவறி விழுந்ததா, நரிக்குறவா்கள் வேட்டைக்குப் பயன்படுத்தும் தோட்டாவா என பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

