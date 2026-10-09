சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை: முதியவருக்கு 48 ஆண்டுகள் கடுங்காவல்
திருவள்ளூா் அருகே சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த முதியவருக்கு 48 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையும், ரூ.50,000 அபராதம் விதித்தும் மாவட்ட போக்ஸோ நீதிமன்றம் தீா்ப்பு வழங்கியது.
நந்தகுமாா்
திருவள்ளூா் அருகே சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த முதியவருக்கு 48 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையும், ரூ.50,000 அபராதம் விதித்தும் மாவட்ட போக்ஸோ நீதிமன்றம் தீா்ப்பு வழங்கியது.
பூந்தமல்லி அடுத்த திருவேற்காடு செந்தமிழ்நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் நந்தகுமாா் (53). இவரது வீடருகே வசிக்கும் 13 வயது சிறுமியிடம் தொடா்ந்து பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக 8 வயது முதல் பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டு வந்தாராம். ஒரு கட்டத்தில் பயந்து போன சிறுமி வீட்டில் கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு சென்றதை தாய் பாா்த்த நிலையில் சிறுமியை தேடி கண்டுபிடித்து திருவேற்காடு காவல் நிலையத்தில் கடந்த ஆக.2022- இல் புகாா் செய்தாா். அந்தப் புகாரின் பேரில் நந்தகுமாா் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா். இதையடுத்து திருவள்ளூா் மாவட்ட போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வந்தது. இந்த நிலையில் இறுதியாக நீதிபதி உமா மகேஸ்வரி முன்பு வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
இந்த வழக்கில் வழக்கு நிரூபிக்கப்பட்டதால் எதிரி நந்தகுமாருக்கு பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் 48 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ரூ.50,000 அபராதமும் விதித்து தீா்ப்பு வழங்கினாா். மேலும், அரசு தரப்பில் ரூ.3 லட்சம் இழப்பீடு தொகை வழங்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
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