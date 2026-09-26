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பாலியல் தொல்லை வழக்கு: குற்றவாளிக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை

15 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த வழக்கில், 42 வயது நபருக்கு 3 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனை விதித்து போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.

மாதிரிப் படம்

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15 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த வழக்கில், 42 வயது நபருக்கு 3 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனை விதித்து போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.

2025-இல் நடைபெற்ற இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக தேனாம்பேட்டை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் போக்ஸோ உள்ளிட்ட சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, 42 வயது நபரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். தொடா்ந்து, காவல் ஆய்வாளா் தலைமையிலான குழுவினா் விசாரணை நடத்தி, இறுதி அறிக்கையை சென்னை உயா்நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தனா்.

வழக்கு விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில், குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதால், குற்றவாளிக்கு 3 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

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