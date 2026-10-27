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வேணுகோபால சுவாமி கோயில் கும்பாபிஷேகம்

கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த புதுவாயல் அருள்மிகு ஸ்ரீ ராதா ருக்மணி சமேத வேணுகோபால சுவாமி கோயில் கும்பாபிஷேகம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

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கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த புதுவாயல் அருள்மிகு ஸ்ரீ ராதா ருக்மணி சமேத வேணுகோபால சுவாமி கோயில் கும்பாபிஷேகம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

இதையொட்டி விக்னேஸ்வர பூஜை, பந்தக்கால் நடும் நிகழ்வு நடைபெற்று பின் பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இரண்டு நாள்களாக யாக பூஜை உள்பட பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன.

தொடா்ந்து வேத மந்திரங்கள் முழங்க விமான கோபுரத்தில் புனித நீரை ஊற்றி கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தினா். பின் ஸ்ரீ கோபால விநாயகா், ஸ்ரீ ராதா ருக்மணி சமேத வேணுகோபால சுவாமிகளுக்கும், கிராம தேவதை மண்ணடி அம்மனுக்கும் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது.

தொடா்ந்து மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், சிறப்பு அலங்காரம் மற்றும் தீபாரதனை நடைபெற்றது. சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக புதுவாயல் ஊராட்சி முன்னாள் தலைவா் சதீஷ்குமாா், கும்மிடிப்பூண்டி தெற்கு ஒன்றிய அதிமுக ஒன்றிய செயலாளா் டி.சி.மகேந்திரன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

விழா ஏற்பாடுகளை எஸ்.துரைராஜ் ,எஸ்.செல்வம், எல்.முரளி, எம்.புருஷோத், எஸ்.விஜய் கே.அண்ணாமலை ஆா்.தமிழரசு உள்ளிட்டோா் மற்றும் கிராம நிா்வாகத்தாா் பெரியோா்கள் இளைஞா்கள் செய்தனா். மேலும் நிகழ்வில் அதிமுக நிா்வாகி, இளவரசன், சாலை ஆய்வாளா் வேலு, வழக்குரைஞா் சுரேஷ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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