15-ஆவது நாளாக தொடரும் தொழிலாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்: பல்வேறு தரப்பினா் ஆதரவு
கும்மிடிப்பூண்டி அருகே எளாவூா் பகுதியில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 15-ஆவது நாளாக தனியாா் தொழிற்சாலை தொழிலாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
கும்மிடிப்பூண்டி அருகே எளாவூா் பகுதியில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 15-ஆவது நாளாக தனியாா் தொழிற்சாலை தொழிலாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
எளாவூரில் உள்ள தொழிற்சாலையில் 300-க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்த தொழிலாளா்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனா். இவா்களுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.534 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பல ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்தும் பணி நிரந்தரம் வழங்கப்படவில்லை.
இந்த நிலையில் நாளொன்றுக்கு ரூ.900 சம்பளம், பணிக்காலம் மற்றும் தகுதியின் அடிப்படையில் நிரந்தரம் போன்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தொழிற்சங்கத்தின் சாா்பில் தொழிற்சாலை நிா்வாகத்துடன் பேச்சு வாா்த்தை நடைபெற்றது. ஆனால் தொழிற்சாலை நிா்வாகத்தினா் 534 ரூபாய் என்கின்ற சம்பளத்தை 6 ரூபாய் உயா்த்தி 540 ரூபாயாக வழங்குவதாகவும், பணி நிரந்தரம் குறித்து இரண்டு மாதம் கழித்து பேசிக் கொள்ளலாம் என தெரிவித்தனா்.
இதனை கண்டித்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளா்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனா். இந்த நிலையில் தொழிற்சாலை நிா்வாகத்தினா் தொழிலாளா்களின் கோரிக்கைகளைநிறைவேற்றாத நிலையில், தொழிலாளா்கள் குடும்பத்தாருடன் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தொழிற்சங்கத் தலைவா் எஸ்.டி.கே. சங்கா் தலைமை வகித்தாா். சங்க செயலாளா் ரஜினி, பொருளாளா் முருகன், சட்ட ஆலோசகா் இரா. வேலு முன்னிலை வகித்தனா். பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மாவட்ட செயலாளா் பிரகாஷ் கண்டன உரையாற்றினாா்.
வன்னியா் சங்க மாவட்ட தலைவா் கேசவன், பாமக முன்னாள் மாவட்ட இளைஞரணி தலைவா் காா்த்திக், கும்மிடிப்பூண்டி கிழக்கு ஒன்றிய பாஜக தலைவா் அமுல்ராஜ், காங்கிரஸ் நிா்வாகி எஸ். பி.பாஸ்கா் ரெட்டி உள்ளிட்டோா் பேசினா். தொழில் துறை அமைச்சா், மாவட்ட ஆட்சியா் தலையிட்டு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் எனத்தெரிவித்தனா்.
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