அதிரடியாக குறையும் தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை நேற்று ஒரே நாளில் ரூ. 3,680 குறைந்த நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்துள்ளது.
தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து வந்த நிலையில், கடந்த சில நாள்களாக குறைந்து வருகிறது. கடந்த அக். 18-ஆம் தேதி சவரனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்து ரூ.96,000-க்கு விற்பனையானது.
தொடர்ந்து, தீபாவளியன்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.11,920-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ரூ.95,360-க்கும் விற்பனையானது. செவ்வாய்க்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.80 உயா்ந்து ரூ.12,000-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 உயர்ந்து ரூ.96,000-க்கும் விற்பனையானது.
இதனிடையே, நேற்று(அக். 22) ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ. 460 குறைந்து ரூ. 11,540-க்கும் ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 3,680 குறைந்து ரூ. 92,320-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை காலை மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ. 40 குறைந்து ரூ. 11,500 -க்கும் ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்து ரூ. 92,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேலும், வெள்ளியின் விலை ஒரு கிராமுக்கு ஒரு ரூபாய் குறைந்து ரூ. 174-க்கும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 1,74,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
