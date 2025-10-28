வணிகம்

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,200 குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம், வெள்ளி இன்றைய விலை நிலவரம் பற்றி...
தங்கம், வெள்ளி இன்றைய விலை நிலவரம்
தங்கம், வெள்ளி இன்றைய விலை நிலவரம்PTI
Published on
Updated on
1 min read

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை செவ்வாய்க்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 1,200 குறைந்துள்ளது.

தங்கத்தின் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கடந்த அக். 17 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் ரூ. 97,600-க்கு விற்பனையானது.

தீபாவளிப் பண்டிகைக்கு பின், ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை மீண்டும் குறையத் தொடங்கியது. கடந்த வார இறுதியில் ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ. 92,000 -க்கு விற்பனையானது.

வாரத்தின் முதல் நாளான நேற்று ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ரூ. 91,600 -க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை காலை அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ. 1,200 குறைந்துள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ. 11,300-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 90,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேபோல், வெள்ளியின் விலையும் அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 165-க்கும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 1,65,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிக்க : தீவிரப் புயலாக வலுப்பெற்றது மோந்தா!

Summary

Gold price drops by Rs. 1,200 per sovereign!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Gold Price
தங்கம்
silver Price

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com