இன்றும் தங்கம் விலை உயர்ந்ததா? விலை நிலவரம்!

சென்னை: சென்னையில் வார இறுதி நாளான சனிக்கிழமை காலை, ஆபரணத் தங்கம் விலை உயர்வுடன் வணிகமாகி வருகிறது.
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை காலை, சவரனுக்கு ரூ.480 உயர்ந்து ரூ.82,320-க்கு விற்பனையாகிறது.
சென்னையில் தங்கம் விலை இந்த மாதத்தின் தொடக்கம் முதலே அதிக ஏற்றத்துடனும், அவ்வப்போது சில சிறு சிறு தொகைகள் இறக்கத்துடனும் வணிகமாகி வருகிறது.
இந்த வாரத்தில், புதன்கிழமை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.82,160-க்கு விற்பனையான நிலையில், வியாழக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.10,220-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.81,760-க்கும் விற்பனையானது.
ஆனால், இந்த நிலை நீடிக்கவில்லை. வெள்ளிக்கிழமை தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்ந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.10 உயர்ந்து ரூ.10,230-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.81,840-க்கும் விற்பனையான நிலையில் இன்றும் உயர்வைக் கண்டுள்ளது.
ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ.60 உயர்ந்து, ரூ.10,290க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. ஒரு சவரன் ரூ.82,320 க்கு விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையும் உயர்வு
அதேபோன்று வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.2 உயர்ந்து ரூ.145-க்கும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ.1.45 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
